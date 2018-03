“Crec que trigarem a veure una dona presidint un club”

Dona amb responsabilitat al futbol. Ve del món del dret, des de fa tres anys és la directora general del club més llorejat del país i està habituada a reunir-se amb els homes més poderosos d’Europa en l’àmbit futbolístic

Com va començar el seu vincle amb l’esport?

Vaig començar amb la federació ajudant en les traduccions dels cursos de la UEFA i a poc a poc vaig anar coneixent gent del futbol del país. Vaig estar quatre anys compaginant-ho mentre treballava a Espanya en el món del dret i ho feia en temps extra, fins que la situació va anar evolucionant i vaig decidir venir aquí definitivament.



És de les poques dones amb responsabilitat entre els clubs andorrans. Li va sorprendre quan la van proposar per al càrrec?

No, perquè va ser tot molt progressiu. Vaig començar en el tema europeu i