“Prendre les nostres pròpies decisions ens fa lliures”

La sexualitat comença per l’autoestima. Membre de l’Associació Antisida Lleida, dilluns va encetar a la Seu les activitats al voltant del Dia internacional de la dona amb un xerrada sobre sexualitat i llibertat.

Actualitzada 10/03/2018 a les 06:57

Quina relació veu entre sexualitat i llibertat?

Encara desconeixem molt de la sexualitat de la dona, i tampoc no sabem gaire bé com explicar la sexualitat a la canalla. Som lliures quan en parlem, però ens costa molt escollir com expressar allò que té a veure amb la nostra sexualitat. No acabem de trobar com explicar allò natural de manera natural.



Per què hi ha aquesta dificultat?

Perquè encara perduren molts tabús del món patriarcal i per superar-los els homes haurien de saber renunciar a tot un seguit de privilegis. La sexualitat de la persona comença des del moment mateix de l’embaràs i no ens adonem que quan pensem en el nen o la nena que naixerà molt sovint ja estem reproduint determinats estereotips de manera inconscient. Fora bo, però, que no donéssim res per suposat.



Vol dir que repetim un cop i un altre els mateixos errors?

Hem de cercar espais crítics per pensar la sexualitat. Ens cal més informació per superar els tabús i estereotips que mantenim a la nostra societat. Resulta molt revelador el fet que encara avui dia els insults que més se senten a l’escola a l’hora del pati són “gorda”, “puta” i “maricón”.



La publicitat ha utilitzat de manera recurrent el cos de la dona com a reclam. Darrerament també s’ha estès aquest recurs a la figura masculina. Què en pensa d’aquesta tendència?

Penso que si els mira amb atenció s’adonarà que no són comparables els anuncis a què es refereix amb aquells en què es projecta una idea del cos de la dona com a objecte.



No es basen tots dos en una mateixa idea de sexualitat?

És una equivocació força estesa reduir la sexualitat al voltant del coit i de l’heteronormalitat. Ben al contrari, la sexualitat és molt més que sexe: la sexualitat comença per l’autoestima i per prendre les nostres pròpies decisions, que és el que ens fa lliures.



Les decisions que prenem també ens condicionen, en la mesura que afecten altres persones per a bé o per a mal.

Per això és important el diàleg. Potser haurem de prendre decisions difícils que afectaran la relació amb persones que tenim al voltant, però no fer-ho tindria conseqüències pitjors que les que volem evitar.



Fins i tot sabent que el que avui ens sembla molt important d’aquí a un temps potser ho veurem de manera ben diferent?

El vessant positiu del moment que vivim actualment és que s’està desconstruint el paradigma social que hem conegut en el passat per tornar a construir un altre de més just per a homes i dones.



Encara que haguem de substituir els vells sistemes de valors pels que s’han anomenat valors líquids?

Per superar les discriminacions és necessari avançar cap a nous conceptes, fins i tot en el cas que la base de la qual partim potser no sigui prou sòlida.