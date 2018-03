“De Corea del Nord, n'acabes veient el que ells volen”

Ha estat a més de 100 països i només li’n queden dos d’Europa per visitar. Avui (21 h, teatre de Les Fontetes) presenta el reportatge ‘Viatge a Corea del Nord i als països que no existeixen’ en el marc del Cicle de cinema de muntanya i de viatges

Què és el que li va impactar més de Corea del Nord?

L’obsessió que tenen els ciutadans per donar una imatge de grandesa dels seus líders i la convicció que tenen. Veuen les coses d’una manera que des dels ulls d’un occidental es fa impossible de creure. Per exemple, explicaven que el pare de la pàtria va ser capaç d’escriure 10.000 llibres durant la seva vida o que el dia que va morir, la seva imatge va sortir reflectida al cel. Això ens ho explicaven com una veritat suprema i que ningú la podia negar.



Recomanaria anar-hi?

Sí. S’hi ha d’anar abans que

