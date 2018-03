“Una escola lliure com volia Benaiges ja no és possible”

Història d’una utopia assassinada

Ha inaugurat a la Seu ‘Desenterrant el silenci’, una exposició “sobre la memòria i l’educació” basada en l’Antoni Benaiges, mestre en un poblet de Burgos durant la República.

Quan va anar a Burgos ja coneixia la història de l’Antoni Benaiges?

No. Hi vaig anar perquè feia temps que volia fotografiar l’exhumació d’una fossa comuna del temps de la guerra. Va ser quan era allà, a Bañuelos de Bureba, que un dels veïns va afirmar que qui havia estat el seu mestre en els anys de la República estava enterrat allà.



Per què li va cridar tant l’atenció el cas d’aquest mestre?

Benaiges era mestre interí en una escola de Vilanova quan el 1934 li van comunicar que li havien concedit la plaça de mestre a Bañuelos, un poblet d’uns dos-cents habitants