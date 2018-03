“Som inquiets i tenim ganes de fer coses diferents”

El llac dels Pessons, un celler improvisat. Dues-centes ampolles de les caves catalanes Rimarts es van submergir al setembre per comprovar la maduració de l’escumós en un projecte compartit amb Grandvalira.

Com sorgeix la idea?

Som inquiets, tenim ganes d’innovar, de fer coses una mica diferents però amb sentit, i a Grandvalira sabíem que també tenen aquesta inquietud d’oferir o fer coses que surten del marc normal, si li’n vols dir així. Crec que hem estat els primers a poder submergir ampolles a tanta alçada, això s’ha fet al mar i fins i tot a algun llac, però amb menys alçada, a tanta no.



Tenen indicis del que pot passar?

Les condicions són idònies per al producte, però al final en el món del vi, del cava, el que el producte necessita és una