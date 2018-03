“Fins i tot amb les coses fotudes pots passar-ho bé”

Ambaixador de luxe de l’Andorra Bike Race

La versatilitat en el ‘show business’ per bandera. 49 anys i des dels 41 un amant de la bicicleta de muntanya. Les seves paraules sempre donen pas a la reflexió.

D’on li ve l’afició per la bicicleta de muntanya?

Va sorgir d’una forma molt casual, perquè ni corria ni feia bici i em cuidava mínimament. Estiuegem a Menorca i allà van recuperar el camí de cavalls, que fa la volta a l’illa. I precisament el van dur a terme per a les bicicletes de muntanya. Aleshores un estiu vam llogar-ne unes amb el meu soci de la productora, el Carles Ortet.



I a partir de llavors no para...

Correcte. Ens va agradar bastant, vam començar a ajuntar-nos amb mala gent, una cosa porta a una altra i acabes al Sàhara fent la Titan

