“La superació ens sembla un valor importantíssim”

Dimecres celebren una jornada al Centre de Congressos de la capital. La Fundació Lo que de verdad importa difon els valors universals entre els joves i té seu a sis països. Albert Llovera presidirà la trobada a Andorra.

Actualitzada 26/02/2018 a les 07:58

La Fundació Lo que de verdad importa es dirigeix sobretot als joves, per què?

El nostre objectiu és transmetre i difondre els valors universals i hem escollit aquest col·lectiu perquè són el futur de la nostra societat. Treballar per ells és el nostre principal projecte i el nostre buc insígnia.



Quins són aquests valors universals que volen transmetre?

La solidaritat, la força i el coratge, l’esforç, però sobretot la superació. Aquest ens sembla un valor importantíssim, i aconseguim transmetre’l a través de diferents històries que ens expliquen persones que han pogut superar situacions molt complicades.



I els donaran a conèixer al Principat a la jornada del pròxim dimecres.

És la primera vegada que venim i ha estat un any intens de negociacions, però vam trobar un bon patrocini i tenim ganes que els joves andorrans escoltin missatges positius i motivadors directament dels seus protagonistes.



Tenen un ambaixador de luxe com és l’Albert Llovera.

L’Albert és el nostre president d’honor aquí a Andorra. Ell ens explicarà la seva història i acompanyarà la Sandra Ibarra, una exmodel que va superar dues vegades el càncer. Ells seran els principals protagonistes de la jornada i hi confiem molt.



És fàcil reunir persones conegudes perquè expliquin situacions de superació personal?

Tenim la sort de comptar amb gent com l’Albert, l’Àlex Corretja, l’Albert Espinosa, el Bertín Osborne o la Irene Villa, entre molts altres. Internet és màgic i quan els hem plantejat que col·laborin amb nosaltres, no ens costa gaire convèncer-los perquè participin.



La jornada que faran aquí està oberta a tothom?

Per descomptat. Tenim aquesta vocació divulgativa i volem que ens vingui a veure com més gent millor. A més, per a totes aquelles persones que no puguin assistir, la retransmetrem via streaming.



Estan presents a sis països. Andorra podria ser el setè?

No dic que no ens agradaria, però quan obrim una nova sucursal sempre hem de començar per crear l’estructural legal. En aquest cas, hem preferit fer aquesta jornada per donar-nos a conèixer i qui sap si en un futur podem establir-nos aquí també.



Fa onze anys des de la creació de la Fundació. Els queden ganes per seguir endavant?

Lo que de verdad importa és un projecte solidari que no té fi. Sempre podrem explicar noves històries i sempre podrem afegir nous valors per transmetre. La veritat és que mentre el cos aguanti, nosaltres seguirem 10 anys més si cal.



Parlant d’aguantar el cos. En el vídeo de la celebració dels 10 anys es va marcar un bon ball.

(Riu). Això va ser una mala passada, perquè quan vam celebrar els cinc anys, vam fer que els nostres patrocinadors ballessin, així que quan vam fer els deu, ens van tornar la jugada. Vam fer un ridícul espantós però va ser molt divertit.