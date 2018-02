“A la cançó tradicional hi ha una bella llibertat de criteri”

L’instrument més versàtil del món. De vegades és Quico el Célio i altres cops prefereix cantar cançons de l’Ovidi o de Pete Seeger. Avui i demà és a Arsèguel amb el taller ‘La veu i el cant popular’

Tan fàcil com sembla, cantar bé, fins que t’hi poses...

Molta gent es pensa que cantar bé o no és una mena de do innat, però no és així. Com tot, se n’ha d’aprendre, a cantar bé. Potser els que han crescut en un ambient musical i han pogut educar l’oïda ho tenen una mica més fàcil, però tothom en pot aprendre.



Un dels punts del programa del taller el tituleu ‘Canta còmode’. En què consisteix?

Canta còmode vol dir, senzillament, desinhibir-se i gaudir del plaer de cantar. No és imprescindible tenir coneixements previs de cant ni de solfeig per aprendre a cantar