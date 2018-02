“Si tots acabem amb parella de Tinder, l'app desapareix”

L’actor presenta el 8 de març a la sala de festes del complex d’Encamp el monòleg ‘Tinder sorpresa’, una mirada còmica sobre les aplicacions per lligar. Les entrades ja estan a la venda a ‘www.morabanc.ad’.

Puc deduir a què es refereix el joc de paraules del títol.

És exactament el que està pensant. Fent servir Tinder et trobes amb cada sorpresa que no vegis...



Tant de joc teatral tenen les aplicacions per lligar?

Doncs sí, bàsicament perquè estan molt de moda. Hi ha hagut un canvi social molt fort i ara tothom lliga a través d’aquestes apps, i sembla que si no les tens no trobaràs parella ni gent amb qui quedar.



Així ho veu?

És evident que Tinder, per exemple, ha agafat molt de pes: s’ha fet un forat important, i fins i tot patrocina algun equip de futbol