“Cada inversor necessita un assessorament diferenciat”

President del comitè de servei a associats de l’EFPA Espanya. L’Associació Europea d’Assessors Financers analitza avui a Andorra (16.00 hores al Cèntric Atiram Hotel) els nous reptes als quals s’haurà d’enfrontar el sector financer.

Què és un assessor financer?

L’assessor financer el que fa és aconsellar el client en tot el que són les seves inversions perquè aquestes estiguin alineades amb la seva possible percepció de risc i els nivells de liquiditat i de rendibilitat que desitja obtenir. És a dir, quan una persona té uns estalvis, l’assessor el pot orientar i dir-li, tenint en compte el perfil de risc que pot assumir, cap a quines inversions es pot decantar.



Quan apareix aquesta figura?

El client, per definició, no té el coneixement financer suficient dels vehicles d’inversió. És aquí on apareix la figura de l’assessor financer per