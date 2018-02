“Les glaceres de Xile no tenen res a veure amb les d'aquí”

Ha viscut quatre anys a la Patagònia xilena, on s’ha especialitzat en glaceres. Avui (21 h) presenta al teatre de les Fontetes de la Massana la pel·lícula ‘Incògnita Patagònia’ en el marc del Cicle de cinema de muntanya i de viatges

Què trobarem a la pel·lícula?

És com un viatge personal en el qual intento que la gent viatgi amb mi a la Patagònia i no solament això, sinó que pugui entendre què passa amb les glaceres, què són i en què repercuteixen. És una història d’una expedició enfocada a l’acció, a l’aventura i a l’escalada, també amb unes dosis de ciència que li donen un valor afegit.



D’on surt la seva passió per les glaceres?

He crescut als Pirineus, sempre hi he viatjat des de ben petit, i és aquí on vaig començar a veure les taques blanques que esquitxen la nostra serralada