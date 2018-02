“Els polítics riuen però els fem passar vergonya”

Jutge del judici als contrabandistes d’Encamp. 26 anys. Va decidir entrar a la comissió de festes de la parròquia i implicar-se més en els actes festius. Destaca l’humor i la sàtira que desprèn la parròquia i la seva gent.

Quan va començar a participar en el judici als contrabandistes per Carnaval?

Sempre m’ha agradat participar en els actes de la parròquia i en aquest espectacle, primer ho vaig fer com a col·laborador i després d’un temps vaig decidir implicar-m’hi més i també pencar més a la comissió.



Quina diferència viu entre participar o ser membre de la comissió de festes?

Quan ets col·laborador fas la part més divertida. Et disfresses, actues i sempre gaudeixes de les activitats, però quan ets a dins de la comissió veus la feina dura. Has d’anar a parlar amb moltes persones, veure espectacles que creguis que poden