“Els nens aprenen millor jugant que no pas asseguts”

El vessant pedagògic de la robòtica. 24 anys, de la Massana. Fa cursos amb nens de 6 a 14 anys a les escoles i tallers on ensenya a construir i programar robots. Aquesta setmana n’impartirà un a Andorobots.

Què aporten els robots a l’educació?

Aporten molta creativitat als nens perquè els dones les peces Lego de tota la vida i les transformen en objectes reals. Els ensenyo a construir i programar, i el bo que té la robòtica és que no hi ha només una solució.



I els agrada?

Encara no he tingut cap nen que no n’hagi sortit content. Sempre venen amb ganes.



Ho introduiria a l’escola?

Estaria molt bé. La robòtica ajuda molt els nens a estructurar i seguir una lògica. A primària encara no n’hi ha, però a secundària i batxillerat ja s’estan utilitzant robots en competicions, tot i que