“A Andorra encara hi ha molt racisme entre els joves”

Obrir les portes, obrir les ments. 19 anys. És una de les promotores de l’ens d’ajuda a persones refugiades, que després de l’assemblea del cap de setmana passat ja és a punt de constituir-se en associació.

Com va sorgir la idea de crear l’associació?

Dos dels membres, l’Èlia Riba i el Yannis Herrera, van visitar un camp de refugiats a Grècia, i en tornar van veure que la cosa no podia acabar aquí. Així va ser com van començar a buscar la manera de fer coses des d’Andorra, primer amb unes jornades solidàries, que vam fer durant un cap de setmana, i després creant l’associació.



L’ens ja s’ha constituït formalment?

Encara no. La idea era fer-ho durant l’assemblea que vam celebrar el cap de setmana passat, però vam veure que molta gent venia només a informar-se. Per tant, vam