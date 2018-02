“A Andorra la gent s'arregla molt i va molt a la moda”

La moda l’apassiona i la vol pels carrers d’Andorra. El comú de Canillo l’ha convidat a fer una xerrada (demà, 20.30 hores, a la biblioteca comunal) per parlar sobre la importància dels complements en el món de la moda.

La primera qüestió és fàcil. Quina és la importància dels complements?

El que més importància té i ha tingut sempre en el món de la moda són els complements. És el que acaba d’aportar en un look o en un fons d’armari el toc final. Tant sigui des d’un barret fins uns guants, una cartera o un pintallavis. Per a mi un complement és més important que la roba en si. La roba pot crear un look perfecte, però si vols que llueixi necessites un complement.



Som conscients de la seva importància a l’hora de vestir-nos?

Sí que ho sabem, però moltes vegades

