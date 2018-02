“Si mai arribem a saber qui som serà a través del passat”

Roques del passat, interrogants del present. Arqueòleg apassionat, amb Jordi Pasques i Gerard Remolins acaba de publicar ‘Nous monuments megalítics a l’Alt Urgell (I)’ al darrer número de la revista ‘Interpontes’

Han triat un oxímoron ben cridaner com a títol del seu article.

Doncs, ara que ho diu, no me n’havia adonat. El títol no es refereix a megàlits recents, és clar, sinó a monuments inèdits, dels quals no hi havia cap referència.



Com és que han passat inadvertits fins ara?

En molts casos es tracta de monuments malmesos o incomplets, les restes dels quals resulten difícils d’identificar per raons molt diverses com ara la transformació natural del terreny o per l’acció humana, o, com en el cas dels tarters, perquè han estat vulnerats de vegades des de l’endemà mateix d’haver estat erigits.



Com es