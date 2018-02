“Les projeccions indiquen que la temperatura pujarà”

Bases de dades per lluitar contra el canvi climàtic Aquesta doctora en Físiques va visitar Andorra per presentar l’aportació de l’AEMET al Climpy, un ‘workshop’ de bases de dades del canvi climàtic als Pirineus

Va trencar barreres quan va escollir estudiar una carrera de ciències?

La veritat és que no m’ho he plantejat gaire. Però és cert que quan jo vaig començar a estudiar Físiques eren molt poques les dones que hi havia a classe.



Aquesta setmana va fer una xer­rada al Climpy, un ‘workshop’ de dades climàtiques, per què creu que són importants?

Jo et puc dir que això és un sistema de cooperació per estudiar el clima passat, actual i futur a l’àrea dels Pirineus.



Com ha contribuït l’Aemet a les jornades del Climpy?

Nosaltres hi hem col·laborat aportant la nostra base de dades igual que les