"Acabaràs amb agulletes fins i tot a les pestanyes"

Ensenya Pilates SUP Beach. Té 33 anys. La passió per l’esport la va portar a patentar una disciplina que combina pilates, ioga i fitnes sobre una taula de ‘paddle’. Ofereix una ‘masterclass’ avui a Caldea

Ràpidament, en què consisteix el Pilates SUP Beach?

És una disciplina que vaig patentar a Europa i que mescla exercicis de pilates, ioga i fitnes. Vaig tenir la idea de fer-ho sobre l’aigua, sobre una taula de paddle, i el fet de no tenir un equilibri perfecte et fa treballar fibres internes que no tocaries en exercicis sobre el terra.



Fer els exercicis sobre una taula sembla inestable.

Això és el que busquem. És una manera de reptar el nostre propi cos. El fet de no estar en una superfície estable fa que el cervell s’activi més i el cos utilitzi músculs que