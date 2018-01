“La crema del gener es feia a tots els veïnats de Canillo”

73 anys i fervent enamorada de les tradicions canillenques. Va ser mestra a l’escola francesa de Canillo i recorda com de petita a casa preparaven la cita del 31 de gener.

Quin és l’origen de la crema de la cua del gener de Canillo?

És una tradició molt antiga que crec que més aviat ve de la superstició de la gent, jo diria que més aviat té un origen pagà, no religiós. Com les falles, està molt relacionada amb el bosc, la fusta, cremar i les propietats que s’atribuïen al foc.



Crema de la cua del gener o crema del mai, com li’n diu?

Crema de la cua del gener, perquè es crema l’últim dia de gener. Abans no dèiem mai crema del mai, crec que el nom ve d’una tradició francesa del primer