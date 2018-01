“Jugar una partida d'escacs és dur el cervell al gimnàs”

Molt més que un joc. Naturòpata, nascut a la Patagònia, va arribar a Catalunya el 2012 i des de fa un any és a la Seu. Aquest gener ha començat a impartir classes gratuïtes d’escacs a l’Ateneu.

De la infinitat de definicions que se n’han fet dels escacs, quina prefereix?

La que afirma que els escacs són el “joc-ciència”. Veritablement és així: és un joc, però alhora és una excel·lent manera de treballar l’agilitat mental. És com dur el cervell al gimnàs. Tant és així, que a l’Argentina es fa servir per tractar els malalts d’Alzheimer, amb molt bons resultats. I no només això, sinó que els escacs també tenen relació amb el nivell cultural, l’ambient d’estudi... A les escoles on s’imparteixen classes d’escacs s’ha comprovat que els índexs d’agressivitat són més baixos que a la resta.



El tòpic