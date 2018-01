“La robòtica és una manera molt lúdica d'aprendre”

El 2009 va fer part del primer equip andorrà a la competició. 25 anys. Avui vigilarà que els deu equips que participaran a la final de la competició de robòtica (17 hores, Illa Carlemany) respectin les regles del joc.

Vostè i els seus companys van ser pioners.

Vam ser el primer equip andorrà. Vam haver de demanar permís a Lego perquè com que Andorra no estava inclosa [en la competició] en principi no podíem inscriure’ns. I ens van dir que sí, que podíem prendre part de la competició a Espanya.



Què li va aportar?

M’ha aportat saber què és estar en una competició d’aquestes dimensions. De cop un equip de quatre xavalets de 16 anys estàvem en una competició internacional. Anàvem simplement a passar-nos-ho bé, encara que ens vam esforçar molt i vam estar un o dos mesos abans entrenant cada cap