“Som com una família i qui ho prova queda meravellat”

L’entitat solidària està commemorant els cinc anys de la creació. L’1 de febrer (20.30 hores), a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, celebraran. l’esdeveniment ‘La muntanya per a tothom’ i faran balanç de la feina feta.

Com va néixer Hi Arribarem?

Hem copiat una associació que existeix al cantó francès dels Pirineus des de fa 20 anys. Els guies de muntanya dedicaven un dia de la seva tasca professional a portar nens amb diversitat funcional d’excursió a l’alta muntanya. D’aquí va derivar una associació, amb el nom occità I arribarem, i nosaltres ens vam inspirar en aquesta per fer la d’Andorra. Amb l’impuls de membres del Rotary Club, que van posar els mitjans econòmics i jurídics, la vam crear aquí, al Principat.



Què fan a l’associació?

Ens hem concentrat en el que tenim aquí, a Andorra. Fem una gran