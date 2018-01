“Innovar vol dir no tenir por a provar noves idees”

Estudia Enginyeria Mecànica a la millor universitat del món. Va néixer el 1997 a Austin (EUA). Durant tres setmanes imparteix classes als alumnes de batxillerat del col·legi Sant Ermengol a través del programa MISTI.

Per les aules del MIT han passat més de vuitanta Premis Nobel, personalitats com Noam Chomsky o Bill Gates. Què significa ser alumne d’aquesta universitat?

És un gran honor tant acadèmic com personal poder ser membre de la comunitat del MIT. Vull seguir els passos dels genis que han passat per la meva universitat, com el matemàtic Norbert Wiener, i en un futur poder inscriure el meu nom al seu costat.



Al MIT treballen molt el desenvolupament de projectes innovadors. Què vol dir aquest concepte?

La innovació és aconseguir fer allò que abans s’havia vist com a impossible, trobar noves solucions a problemes