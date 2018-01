“Avui dia, una escudella ben feta és un àpat de luxe”

Continuadors de la tradició any rere any

Fa “almenys 40 anys” (en té 60) que és membre de la Confraria de Sant Antoni de la Seu. Dijous es va estrenar com a banderer, amb la tradicional calderada al passeig.

És el primer cop que fa de banderer?

Sí. Tot i que els estatuts de la confraria diuen que tots els membres han de ser banderers almenys un cop a la vida, en els darrers temps més aviat havia fet punts per escapar-me’n.



I doncs?

Potser perquè és una d’aquelles coses que et fan més il·lusió de jove. Tanmateix, l’any passat, per diverses circumstàncies, m’ho van proposar i vaig acceptar.



I com ha anat?

Molt bé. He tingut una bona acollida i estic content de col·laborar per mantenir la tradició.



A banda de muntar a cavall, cal tenir cap habilitat o preparació especial per fer de