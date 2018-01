“Costa acceptar que no puc canviar alguns costums”

Una lluita constant. Aquesta activista treballa amb l’ONG andorrana Infants del Món per erradicar. l’analfabetisme i l’abandonament escolar a Cambodja.

Quan va començar tot plegat?

El meu somni quan vaig acabar l’institut era treballar per una ONG i ajudar la meva comunitat. Vaig començar com a voluntària en un hospital per a nens.



Com va trobar l’ONG Infants del Món?

Vaig començar a treballar per Infants del Món l’any 2005, vaig entrar al seu centre i me’n vaig enamorar. Treballem des de Banteay Mean Chey, província fronterera amb Tailàndia.



Amb quins problemes es troben?

A Cambodja moltes nenes es casen joves, amb 13, 14 o 15 anys, i deixen d’estudiar. A la meva generació tan sols podien acabar l’institut els nois.



Com és el centre on