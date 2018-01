"Treballem l'arquitectura des d'un àmbit més social"

Treballa en una cooperativa amb els companys d’estudi. 32 anys. Forma part de la Cooperativa Lacol i participa aquesta tarda a la conferència ‘Models alternatius d’accés a l’habitatge, de la promoció al projecte’.

En què es diferencia una cooperativa d’habitatges d’un despatx tradicional?

La feina és pràcticament la mateixa però canvia l’estructura interna. Aquí treballem catorze caps, les taules estan al costat les unes de les altres, no entenem els despatxos com a elements diferenciadors sinó com a espais plurals. Aquí no hi entren els egos.



Aleshores, d’aquí no en sortirà mai ni un Norman Foster ni un Jean Nouvel.

És que tampoc ho busquem. No sentim que una persona representi més que el col·lectiu. En cada projecte, cadascun de nosaltres aporta la seva feina i el seu coneixement. L’arquitectura no és individual, sinó col·lectiva. Som