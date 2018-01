"L'escudella de la Massana és més moderna i sense greixos"

Cuiner de l’escudella de Sant Antoni de la Massana. 57 anys. Durant l’any mana als fogons de Borda Raubert. Avui, a més, lidera l’equip de cuiners que fa possible la tradicional escudellada, a la plaça de Les Fontetes.

La determinació per mantenir ben viva una tradició com la de l’escudella de Sant Antoni li ve de família?

Sí. La meva mare, la Dolors Ribes, era cuinera de professió i va impulsar una gran quantitat d’iniciatives culturals i tradicionals a la Massana. Va estar implicada en la recuperació de la tradició de l’escudella als anys seixanta. Fa tres anys que la meva germana Júlia va convertir-se en la primera dona que conduïa la subhasta benèfica dels Encants de la Massana i jo lidero l’equip de cuiners que torna a fer l’escudella al poble des de 2014.



És un costum estimat.

Per això

