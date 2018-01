“És tan important ajudar a integrar-se com ensenyar”

Llicenciada en Filologia Catalana, imparteix els cursos gratuïts de català al centre d’autoaprenentatge de la Massana i també ho farà en el futur espai d’Escaldes.

Sempre s’ha dedicat a la docència?

Sí, sempre he fet classes de català a adults. Anteriorment havia fet alguns treballs de correcció a la televisió i la meva vida professional ha estat lligada al català.



Per què va decidir dedicar-se als cursos per a adults?

La meva idea inicial era treballar en un centre editorial, però va sortir un edicte per treballar al centre d’aprenentatge i m’hi vaig presentar. Fa setze anys que faig classes per a adults i és molt gratificant veure l’evolució d’una persona que comença des d’un nivell gairebé zero i que és capaç de treure’s un nivell alt de

