“L'aparador és la finestra que comunica la nostra identitat”

Recrear l’interior d’un regal. Germanes i responsables de la botiga Coco Bis. Van obtenir el premi al millor aparador en la vintena edició del certamen que organitza la Cambra de Comerç.

Què les va portar a participar en el concurs?

Creiem que aquest és un esdeveniment molt consolidat, i volíem formar part de la iniciativa. A més, la nostra visió sobre el negoci coincideix amb els valors que fomenta el concurs, com ara la importància de crear un bon aparador que millori la imatge de l’eix comercial del Principat.



S’esperaven guanyar?

Sincerament, no sabíem quina rebuda tindria, ja que era la primera vegada que concursàvem i hi havia molt nivell entre tots els participants. Però la resposta ha estat molt positiva i tot plegat ha estat una gran sorpresa.



En què consistia la idea?

L’objectiu era