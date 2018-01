"Hem de saber difondre la idea que a la Seu hi ha de tot"

Microeconomies a peu de carrer. El comerç és la seva professió de tota la vida. Des de la seva botiga pren cada dia el pols econòmic i social de la ciutat, i des de l’estiu és també el president de l’UBSU.

Ha anat com esperaven, la campanya de Nadal?

Tenim una gran varietat de comerços i per això és difícil fer una valoració global per a tots. A les botigues d’alimentació els ha anat força bé, però a d’altres sectors la campanya ha estat per sota de les expectatives. En general, diria que ha continuat la tendència dels darrers mesos.



Una tendència a la baixa?

L’any 2017 va començar amb una certa alegria, que es va anar mantenint fins la tardor si fa no fa. D’ençà del setembre, en canvi, el consum ha anat baixant. Hi ha un ambient estrany al carrer.



Per la situació