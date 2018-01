“Hem de valorar que tenim la sort d'organitzar Mundials”

De “policia” del medi ambient a presidenta, té passat com a atleta, però la passió de la gasolina de casa seva s’ha acabat imposant i l’ha portat a dirigir l’FMA després d’anys d’implicació

Com li va arribar l’oportunitat de ser presidenta?

L’anterior president, el Josep Puntí, em va comentar que volia plegar, que ja feia molts anys que ho era, volia dedicar-se a la família i havia estat pensant en mi perquè amb el pas dels anys m’havia anat involucrant més i justament ara estava organitzant jo la gala dels FIM Awards. Suposo que ha vist que m’hi he implicat i que podia ser la successora.



És de les poques presidentes de federacions. El seu cas destaca per ser en un esport com el motociclisme.

És un esport molt masculí. Però jo no ho trobo tan

#1 Muntanya Andorrana

(11/01/18 15:55)