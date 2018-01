"Per Nadal podem guanyar entre tres i quatre quilos"

42 anys. Fa 15 anys que treballa al país i els 13 primers va exercir al servei d’urgències de l’hospital de Meritxell. Ara s’està especialitzant en medicina estètica.

Actualitzada 09/01/2018 a les 07:36

El final de les festes de Nadal és la millor notícia per al nostre cos?

La veritat és que sí, ja que aquestes festes podem guanyar entre tres i quatre quilos, així que ja està bé que s’hagin acabat i que només se celebrin un cop l’any.



Tanta diferència hi ha amb el que mengem els altres dies?

A banda que mengem més, és una dieta molt més rica en greixos i en carbohidrats, especialment pels torrons, però també pels canelons o pel pollastre rostit. La cuina tradicional és més bona de gust que per a la nostra salut.



Qualsevol àpat de Nadal és més calòric que els de la resta de l’any?

Tenim tendència al menjar casolà, i sí, aquest ho és més. Però si optem pel peix al forn o bé el marisc, per exemple, són productes que engreixen menys i són bastant més sans que els canelons de l’àvia o els plats de cuina més elaborada.



Què no podem tornar a provar fins a l’any vinent?

Els torrons, sens dubte, i per a mi és una pena perquè m’agraden molt. Estan fets a base d’ametlles, porten mel, sucre, productes tots ells molt calòrics. De fet els sucres refinats no haurien de formar part de la nostra dieta. Està bé que els concentrem en una època de l’any i els deixem fins al següent.



La dieta és un dels grans propòsits per al nou any, però som capaços de mantenir-lo?

És una bona època per començar-la perquè després d’excedir-se una mica i passar-se amb el menjar, la gent s’anima a cuidar-se a nivell corporal, però sabem que costa i que no tothom és capaç de mantenir-la gaire temps.



Per no cremar les ganes tan ràpidament, cal fer un tractament de xoc o val més fer-ho a poc a poc?

L’ideal és seguir una dieta equilibrada i evitar tot allò que no sigui sa per a la nostra salut. Si a més és hipocalòric i ens ajuda a perdre pes, millor, però depèn de cada persona i del que vulgui aconseguir, perquè no farà el mateix tractament una persona que pesi 140 quilos que una que només en vulgui perdre dos o tres.



Quins productes hauríem de consumir tot l’any?

En principi podem menjar de tot, però no cada dia. Des de pasta fins a llegums passant per la carn o el peix. En definitiva, hem de menjar tota mena d’aliments però amb moderació.



Només amb dieta es poden perdre quilos o cal l’esport?

Hauríem de combinar les dues coses, però només fent dieta també es pot perdre pes. Amb la que fem nosaltres, la normoproteica, no recomanem fer esport perquè és baixa en carbohidrats i ens faria venir gana i seria difícil de portar.



Quan perds pes, la pell penja una mica. Què es pot fer?

Podem aplicar tractaments per ajudar a perdre volum o la cel·lulitis. També es poden aplicar tècniques per ajudar a cremar el greix extra i a tonificar la pell.

#2 Guillem

(09/01/18 12:17)



#1 El día de la marmota

(09/01/18 10:21)