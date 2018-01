“Ser monitor és una feina, però gaudeixo com el client”

La muntanya forma part de la seva vida des d’adolescent Des de fa un any és monitor de les excursions guiades que es fan amb raquetes a la Massana i el seu objectiu és aportar un valor afegit a les sortides.

Sempre ha estat lligat al sector de la neu?

No, ha estat una reconversió. Vaig estar treballant al món de la construcció però la neu sempre ha estat una afició i fa un any vaig fer el canvi, però fa dotze anys que tinc la formació per ser guia. Soc monitor de raquetes i també porto un allotjament rural.



Des de quan sent aquesta afició per la neu?

Jo vaig néixer a Santpedor. Des de ben petit anava a la muntanya i també escalava. En el món de la construcció també he treballat en projectes relacionats amb l’escalada, com ara l’aixecament del rocòdrom