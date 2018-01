“Una bona foto et fa pensar més enllà de la imatge”

Imatges reals d’imaginaris irreals

Ha participat a la Fira d’Art de la Seu amb una mena de retrospectiva del seu treball recent, en el qual experimenta amb diferents possibilitats creatives de la fotografia.

Els que encara pensen en la fotografia com un art realista es deuen quedar parats amb les seves fotos.

És cert que hi ha una idea molt estesa de la fotografia com a art documental, però aquesta és tan sols una de les seves funcions possibles. En els darrers treballs he volgut donar la volta precisament a aquesta idea i fer de la fotografia un vehicle per recrear imatges més surrealistes, sorgides d’un imaginari fictici, irreal, que interpel·la l’espectador perquè tregui les seves pròpies conclusions.



Els jocs de simetries són la gènesi d’aquest imaginari que esmenta?

És un dels recursos que he fet