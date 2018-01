“Els nens cada cop són més perfeccionistes i detallistes”

Avui repartirà 10.000 quilos de caramels i passarà per totes les cases. El Rei sortirà juntament amb els seus companys de l’avinguda Príncep Benlloch a les 18.30 h i recorrerà els carrers del centre fins arribar a la plaça Coprínceps, a Escaldes.

Preparat per passar la nit en vetlla?

Aquesta nit la passem sense dormir, és veritat, però com que és una nit especial i màgica ni tan sols ens n’adonarem.



Com ha anat el viatge?

El viatge ha estat molt llarg, però l’hem afrontat amb il·lusió i esperança. Conec molt bé el camí per venir; fa molts anys que vinc des del llunyà Orient!



Han aguantat bé els camells?

I tant que han aguantat, hi estan acostumats i estan molt preparats per als viatges llargs.



Treballen més dies l’any?

Sí, durant la resta de l’any també treballem per veure si tots els nens i nenes es porten bé.



