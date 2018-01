"La gent més bona dels raids la tenim al país"

La neboda d’Albert Llovera té la primera experiència al ral·li-raid més dur del món. Tant l’Alèxia, de 24 anys, com la Margot, de 21, duran a terme tasques de logística, mentre que la petita de les dues germanes té l’ambició de rodar-hi en quatre anys.

Des de quan i d’on li ve aquesta afició?

Pròpiament en fa quatre anys, però de sempre que havia volgut una moto. Quan tenia 17 anys l’Arnau Vilanova em va introduir dins d’aquest món ensenyant-me a conduir, la mecànica, els passos a seguir, com afrontar les carreres i tot en general.



Fa uns dies va anunciar que a llarg termini li agradaria córrer el Dakar. Abans, però, a quines cites té pensat participar?

La previsió és que aquest any faci totes les curses d’enduro que pugui i de cara al 2019 mirar de realitzar la Baja Aragón.



Per a la nova campanya, com s’està