“Buscava roba esportiva diferent, amb personalitat”

Roba amb segell andorrà. Aquesta jove canillenca acaba de crear la marca esportiva Whitefit. La primera col·lecció es pot conèixer de primera mà fins dissabte en una ‘showroom’ a l’Sport Hotel Village de Soldeu i també és a la venda a Internet.

Com va sorgir el projecte de Whitefit?

Des que vaig iniciar els estudis universitaris de moda ja em sentia interessada pel disseny de roba esportiva, tot i que no va ser fins al tercer any que no em vaig acabar de decidir. El projecte final va consistir en una col·lecció de roba esportiva de muntanya i en acabar em vaig plantejar seriosament crear la pròpia marca.



I ja s’hi va posar?

Primer vaig fer un màster d’emprenedoria i innovació, i en acabar-lo, l’any passat, vaig crear l’empresa.



Per què es va decantar per la roba esportiva?

Sempre m’ha agradat la munta­nya i l’esport, però quan