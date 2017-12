“Que una dona entreni un equip de nois és una utopia”

26 anys, compagina el futbol amb el seu treball d’advocada. Va combinar l’esport rei i l’atletisme quan era petita, va deixar el futbol, però fa uns anys que hi ha tornat. Ara és la capitana de l’Enfaf, i és internacional amb la selecció.

Com era això de jugar en un equip amb nois?

Vaig començar a l’Encamp i era l’única noia. Recordo que era la més mimada pels entrenadors i que em tractaven amb molt carinyo, però a nivell organitzatiu era més costós perquè havia de ser la primera a arribar i l’última a marxar per canviar-me i dutxar-me sola. Però tinc un bon record d’aquella època.



També va fer atletisme. Com va anar aquest canvi?

Vaig compaginar els dos un any, i després vaig quedar-me amb l’at­letisme fins als 18.



I el retorn al futbol?

Jo estava a Barcelona i el meu entrenador d’atletisme a Andorra. Havia