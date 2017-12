“És difícil ensenyar que el rugbi és un esport de noies”

Una joventut lligada al rugbi i amb ganes de més. Va endinsar-se en el món de la pilota ovalada el 2009 i des d’aleshores s’hi desviu. Amb 25 anys té un munt d’hores ocupades ajudant a fer-lo créixer al país.

Tinc entès que la seva vida va lligada al rugbi de manera considerable.

És cert. Soc seleccionadora femenina sub-18, entrenadora de les júniors del VPC Andorra, jugadora de l’equip sènior del país i del club, i alhora estic jugant amb un conjunt de Tolosa.



Com s’ho manega per tenir temps per a tot?

Com puc... (riu). Sempre prioritzo estar al Principat. Aleshores els entrenaments que dirigeixo i realitzo són els dimarts i dijous i els divendres marxo a entrenar a França. A l’hora de competir si hi ha algun cap de setmana que aquí lliuro m’incorporo amb les franceses.



D’on li surt la vena