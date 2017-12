“La gent és cada cop més conscient que hi ha càncer”

Assegura que la societat té costums molt poc sans Fa 9 anys que està al capdavant de la Fundació d’Investigació Oncològica (FERO), que avui renova la col·laboració amb Andbank, a qui agraeix el suport econòmic.

Com neix la Fundació FERO?

FERO és una fundació privada que neix el 2001 de la mà d’un grup important d’empresaris, però no és fins al 2008 que es comença a professionalitzar.



De què s’ocupen exactament?

Del finançament del Vall Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), on treballa tot l’equip mèdic del nostre president, el doctor Baselga; i d’altra banda, de la recaptació de fons per a projectes dins de la investigació oncològica. També fem una entrega de beques de manera anual.



A qui van destinades?

A joves investigadors, i els suposa una gran ajuda per poder seguir amb el seu projecte. Es tracta de beques dotades