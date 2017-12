“El públic es troba dins del pessebre, n'és protagonista”

Interpreta el paper de l’andorrana al pessebre vivent d’Escaldes-Engordany

34 anys. Participa en la representació escaldenca des de l’any de la recuperació, el 2013. Enamorada del teatre, elogia l’esforç que es fa en l’obra nadalenca.

Què la va animar a participar en el pessebre vivent?

L’obra va recuperar-se sota la direcció de la Irina Robles i la Jèssica Casal, les meves millors amigues. Des de joveneta he fet teatre amateur. Així que m’ho van demanar sabent que els diria que sí perquè m’agrada moltíssim fer cosetes d’aquestes.



Les primeres sessions del pessebre del 2017 es representen aquest cap de setmana. La gent que no hi hagi anat mai, què hi trobarà?

És un pessebre teatralitzat que respecta l’obra que va crear i escriure Esteve Albert. Cada any hi ha alguns canvis, però.



Quines novetats hi ha enguany?

Aquest any hem