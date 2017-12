“No mengem per sobreviure, sinó per sorprendre'ns”

És pastisser i cuiner de càterings. Es dedica al sector des dels 16 anys i avui realitza una nova classe del taller d’snacks i tapes per a les festes de Nadal al Centre Cultural de Sant Julià de Lòria.

Per què va decidir dedicar-se al sector de la pastisseria?

M’hi vaig començar a dedicar als 16 anys per guanyar diners. Després, el cap d’estudis de l’escola del gremi de pastisseria de Barcelona, Tomàs Ortega, em va donar la possibilitat de fer classes i em va transmetre la generositat amb l’ofici. Em va fer despertar l’interès.



Com és que es considera un divulgador gastronòmic?

Des dels 24 anys que imparteixo classes. N’he fet al gremi de Barcelona i he dut a terme cursos de formació ocupacional i de formació professional. He compaginat la meva feina al sector amb la docència.



Per què va decidir