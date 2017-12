“La presentació del plat és clau: ha d'entrar per la vista”

L’art d’elaborar aperitius. És la responsable del restaurant Tapika’s, del Palau de Gel, a Canillo. Aquest vespre (20.30 h) hi ofereix el curs ‘Fem canapès originals’. Les 15 places ja estan cobertes però el taller es repetirà més endavant.

A qui va adreçat el curs?

Està pensat per a totes aquelles persones que vulguin aprendre a preparar aperitius de manera fàcil i, el que és més important, que estiguin ben presentats.



Com va sorgir la idea?

M’ho va demanar el comú de Canillo, perquè tot sovint preparem esdeveniments al restaurant, amb tapes elaborades. Molta gent m’ha preguntat com les faig i els clients amb els quals tinc més confiança els he deixat entrar a la cuina per mostrar-los-ho.



La presentació és tan important com el procés d’elaboració?

Un 50% del resultat és fruit de com prepares l’aperitiu i l’altre 50%, de com el presentes.



El