“Més del 80% d'atletes de 'freestyle' es lesionen”

Acaba d’anunciar la retirada de la Federació d’Esquí. Les lesions l’han marcat molt últimament i ara, amb 24 anys, fa un canvi a la seva vida, però tampoc gaire extrem, perquè vol seguir lligat al ‘freestyle’.

Després de tanta lesió, ha acabat cansat del ‘freestyle’?

No. És la meva passió i no en deixaré de fer. El tema és que per estar en una federació a alt nivell s’ha de ser exigent amb alguns trucs, com ara dobles rotacions, o inclús ara en fan de triples o quàdruples, que fan més respecte, i quan pateixes lesions et menges el cap i psicològicament afecta. Per molt que recuperis sempre tindràs aquest petit dubte amb moltes coses.



Mentalment, el fet d’haver estat unes temporades almenys amb alguna lesió greu l’afecta molt?

Sí, perquè veus d’altres atletes que t’avancen i que abans