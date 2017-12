“A Andorra només tenim una collita de mel a l'any”

Agricultor i ramader encampadà que ha guanyat el concurs de mels del país. 26 anys. Va embrancar-se en l’aventura de l’apicultura fa dos anys a través d’un curset. Juntament amb el seu pare té abelles i fa mel en una explotació d’Encamp.

Enhorabona pel premi. N’està satisfet?

Sí, bastant content. Amb el pare ja sabíem que la mel era bona, perquè les persones que l’havien tastada ens ho havien dit. Confiàvem que tindríem premi, però no ens esperàvem quedar primers.



El mèrit d’una bona mel és de les abelles o de l’apicultor?

Les abelles són les que la fan. Nosaltres cuidem les caixes, i quan la mel està feta la centrifuguem i la guardem madurada. El gust depèn de la vegetació del lloc on hi ha els ruscos. Hi ha qui fa transhumància de les caixes d’abelles, que vol dir que les canvia de lloc