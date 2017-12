“És més difícil trobar els recursos que portar la moto”

Fill del subcampió d’Espanya Joaquim Galí, porta la benzina a la sang. Té 16 anys i en fa 11 que va començar sobre les dues rodes i ha tornat a competir després d’un temps aturat. A més, també esquia i és campió d’Andorra.

Ha disputat dues curses com a pilot convidat a l’European Talent Cup, quina valoració en fa?

No ha anat del tot malament perquè vinc d’una aturada important. M’he posat a un nivell alt en una categoria complicada, i poder arribar així de cop a estar allà, per a mi és molt. Òbviament, m’agradaria ser primer a cada cursa, però he de ser realista.



A l’última prova, a València, va tenir problemes de motor. Què li passa pel cap en aquell moment?

Quan vaig veure que era un tema de motor i no una errada meva, vaig sentir impotència, ràbia i tristesa, en especial