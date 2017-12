“La capacitat d'aprendre el llenguatge musical és innata”

La biblioteca Sant Agustí enceta (avui, 11 h) la programació d’‘El món màgic de les muntanyes’ amb aquest taller d’experimentació sensorial adreçat als més petits.

Quin efecte té en els nadons aquesta experiència sonora?

Aquest taller no està plantejat com una activitat per aconseguir cap efecte terapèutic concret, sinó que es tracta de compartir una experiència de benestar i proximitat a través de la sonoritat dels instruments i del contacte de les vibracions sonores amb la pell.



Fa servir bols tibetans i altres instruments ètnics. No serveixen instruments més habituals entre nosaltres?

Es podria fer amb altres instruments, però aleshores seria un altre tipus de tallers. Els bols tibetans tenen molts harmònics i amb unes característiques de duració del so que fa que siguin instruments molt indicats per