“Si s'anul·len les tradicions, les persones queden buides”

Conèixer les ensenyances de Buda. Responsable del centre de retir Thubten Samphel Ling de Vallcebre, al Berguedà. Demà i diumenge participa en unes jornades organitzades pel centre Kailash i Aura Espai a l’hotel Holiday Inn.

En què consisteix l’activitat d’aquest cap de setmana?

Es tracta d’una introducció força completa al budisme, a través d’una sèrie d’ense-nyances. Vist l’interès que hi ha a Andorra per aquesta qüestió, vam pensar que seria interessant organitzar el seminari.



Hi ha una idea errònia sobre el budisme?

En general, la concepció és força distorsionada, amb molts tòpics. Es veu més la part folklòrica que no pas la seva essència.



En tot cas, ha destacat que hi ha un interès social. A què es deu?

D’una banda que el budisme és, en certa manera, una moda. Però també hi ha una necessitat de canalitzar l’espiritualitat. La