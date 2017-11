“Volem que el sector dels videojocs sigui professional”

Organitzador de les competicions de videojocs electrònics La Massana acull dissabte el segon torneig d’aquesta disciplina, en què prendran part jugadors que aspiren a convertir-se en professionals en el futur.

Quants jugadors participaran al torneig de la Massana?

N’hi haurà 32 del FIFA i 32 del Clash Royale. Tots els participants seran nacionals però s’hi pot apuntar tothom. Ha estat una iniciativa promoguda pel Punt Jove de la Massana i els col·legis.



El format serà el mateix que la primera competició que van organitzar a l’octubre?

Sí, es farà per eliminatòries fins a la final.



L’àmbit dels videojocs està en auge mundialment. Quants jugadors potencials creu que hi pot haver al Principat?

Gràcies als càlculs que hem fet a través dels formularis de la pàgina web per estudiar a quins jocs juguen i les hores