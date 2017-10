“He conegut nous espais a través de les fotos d'altres”

Guanyador del Concurs fotogràfic de natura. 47 anys. La muntanya i la fotografia són les seves grans passions, malgrat que no preveu dedicar-s’hi professionalment. Li preocupa molt el canvi climàtic.

Què ha de tenir la fotografia guanyadora del Concurs de natura?

En el meu cas és un primer pla d’unes molleres. També hi surt un orri, una cabanya i un pastor. És una manera de veure la interacció que es produeix a la natura entre els diferents agents que l’ocupen i hi viuen.



Li va sortir a la primera o va haver de prémer el boto gaires vegades?

Vaig sortir una quinzena de vegades i no sempre amb la intenció de fer la foto perfecta, sinó per passejar pel Comapedrosa, que és un espai que m’agrada molt. En el cas de la foto